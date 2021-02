Birkenstock venduta | cosa cambia adesso

Leggi su quifinanza

(Di sabato 27 febbraio 2021) A inizio febbraio il sito Bloomberg ha lanciato un’indiscrezione relativa a un forte interesse da parte del fondo di lusso LVMH nei confronti dell’azienda tedesca, famosa in tutto il mondo per i suoi sandali con la suola in gomma e sughero, capaci di adattarsi al piede che li calza. Dopo poche settimane l’operazione è stata formalizzata: ma a quanto ammonta il costo dell’operazione? Quanto ha speso LVMH per comprare il marchio: il costo dell’operazione La buona riuscita dell’operazione è stata resa nota dall’amministratore delegato di, Oliver Reichert, direttamente ad Handelsblatt, quotidiano tedesco che si occupa di economia e finanza. Non è stata rivelata però la cifra spesa per l’acquisto delle quote. Secondo gli analisti L Catterton, insieme a Financière Agache, ha preso il controllo della ...