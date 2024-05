Endless Love anticipazioni 2 maggio | Kemal stana Tarik

Scopriamo insieme quelle che sono le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 2 maggio : puntate, trama e streaming L'articolo Endless Love anticipazioni 2 maggio : Nihan mette in guardia Zeynep , accesa lite tra Tarik e Kemal proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 2 maggio 2024 . Continua a leggere>>

Endless love, le anticipazioni di oggi (giovedì 2 maggio): la lite tra Tarik e Kemal - torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ...

Continua a leggere>>

love, Your Neighbour - Il regista torna nella casa di famiglia per isolarsi durante il lockdown. Ma ben presto si rende conto che quel quartiere è in lockdown da sempre... Breve commedia che ironizza sui sistemi di sicurezz ...

Continua a leggere>>

First love, di e con Marco D'Agostin - Festival Presente indicativo 2024 - Sabato 4 e domenica 5 maggio 2024, rispettivamente alle 18.00 e alle 16.00, va in scena al Teatro Studio Melato di Milano (via Rivoli 6) lo spettacolo First love di e con Marco D'Agostin. Il primo ...

Continua a leggere>>