AEW | Aggiornamenti su Bryan Danielson - al momento non è autorizzato a viaggiare Ignoti i tempi di recupero

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo la sconfitta di Dynasty contro Will Ospreay e l’infortunio (rischiato) in seguito alla Storm Driver 91 (con una situazione limite tra il work e no), la AEW ha aggiornato brevemente i fan durante l’ultimo episodio di Dynamite, rivelando che l’American Dragon non è al. I postumi dell’infortunio non sembrano dunque essere ancora superati, conche sarebbe realmente alla presa con qualche problema fisico, come confermato anche dalla moglie Brie Bella in una recente intervista. Sono quindi da valutare le sue condizioni e non è attualmente prevista una data certa per il suo ritorno. Possibile che salta, quindi, Double or Nothing per evitare di saltare un All In oggettivamente imperdibile.