All’avvocato La Scala non passa più | Inter tecnicamente fallita! Ma salvata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’avvocato La, noto tifoso del Milan, non ha certo preso bene lo scudetto dell’nel derby di dieci giorni fa. E non fa nulla per nasconderlo. Motivo per cui queste dichiarazioni, le ennesime, sul ‘mancato fallimento’ dei nerazzurri sanno molto di rosicamento acuto. NON C’È RIVINCITA – Dieci giorni fa l’vinceva 1-2 il derby in casa del Milan e conquistava il ventesimo scudetto, quello della seconda stella. L’avvocato Giuseppe La, tifoso rossonero, in collegamento con TVPlay spara a zero sui nuovi campioni: «L’guardate che, per un avvocato che come me si occupa di crisi d’impresa, soltanto nel calcio è ammissibile che situazioni del genere siano considerate ammissibili. L’, come tante altre squadre, dal punto di vista di indici di sostenibilità è ...