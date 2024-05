L' effetto Adrian Newey sulla Formula 1 di domani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) La decisione didi lasciare la Red Bull dopo 19 anni potrebbe avere untsunami su tutta la1.squadra che lascia, su quella con cui firmerà naturalmente, ma anche sul resto del mondo. In una1 dove gli one man show non funzionano più come una volta,è ancora uno di quelli che può ballare da solo cambiando il destino di un team. È l’uomo con la polverina magica. Lui guarda il lavoro degli altri e con una bacchetta magica trasforma il tutto in un’auto vincente. In Red Bull, dove è arrivato quando neppure le lattine della bevanda energetica erano così famose, la magia gli è riuscita due volte, prima con Vettel (4 mondiali di fila) e ora con Verstappen (3 mondiali consecutivi destinati ad aumentare). ...