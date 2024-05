Sul treno senza biglietto - cerca di mordere un poliziotto | denunciato a Termini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – 10.970 persone identificate (in ambito regionale) di cui 7.927 a Roma e provincia, 3 arrestate nell’ambito provinciale, 17 denunciate in stato di libertà (in ambito regionale) di cui 13 nell’ambito provinciale, 638 pattuglie impiegate in stazione (in ambito regionale) di cui 454 impiegate in stazione nell’ambito provinciale, 13 contravvenzioni amministrative elevate (in ambito regionale) di cui 4 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 20 aprile al 26 aprile 2024. Particolare rilievo hanno assunto le operazioni “Alto Impatto” nelle giornate del 24 e del 26 aprile 2024: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna ...