Isola dei Famosi - muova gaffe | pesce fornito dalla troupe? I sospetti

(Di giovedì 2 maggio 2024) Vladimir Luxuria si trova diverse gatte da pelare: non solo il caos portatovicenda Benigno non si spegne e l’attore risponde per le rime ad ogni colpo del programma, ma ci sono anche altri episodi che non contribuiscono a rendere quest’edizione un successo. Sono passate due settimanesqualifica dell’attore Francesco Benigno dall’deie il dibattito sulla questione continua a tenere banco. Durante la sesta puntata del reality show di Canale 5, la conduttrice ha deciso di mostrare per la prima volta le immagini dello scontro che ha portato alla squalifica del concorrente siciliano. Una decisione arrivata in seguito alle numerose critiche da parte del pubblico. Francesco Benigno, il video va in onda e si scatena il panico I telespettatori avevano chiesto insistentemente di poter visionare il ...

Brutte notizie dall’ Isola dei Famosi 2024 , altri due concorrenti sono stati portati lontano dalla spiaggia in cui vivono con il resto del gruppo. Ed è per questo che, dopo i numerosi ritiri, ce ne potrebbero essere presto degli altri . Infatti, la produzione del reality ha annunciato che altri due ... Continua a leggere>>

Ci dovrebbe essere un cambio di programma all’orizzonte per L’Isola dei Famosi 2024 e per i fan che seguono il reality. Infatti, una trasmissione molto seguita e amata dal pubblico prenderà avvio a maggio 2024 , così che Mediaset dovrebbe mandarla in onda in prima serata di lunedì al posto de ... Continua a leggere>>

isola, la fidanzata di Pietro critica Luxuria: 'Una conduttrice che prende in giro' - Sui social la fidanzata di Pietro Fanelli ha avuto da ridire sulla conduzione di Vladimir Luxuria e per come ha salutato il compagno ...

Pietro Fanelli furioso con Fedez: “Nano burattino, ringraziami per essere venuto nel tuo podcast. Continua a fare la tua beneficenza” - L’ex naufrago dell’isola dei famosi, Pietro Fanelli, continua a far parlare di sé. Dopo essersi ritirato dal gioco è tornato sui social per una stoccata a Fedez. Il rapper, interpellato dal podcast Gu ...

Dall’isola dei famosi alla vita reale: un’indagine sugli ex naufraghi e le loro carriere attuali - Introduzione: ‘isola dei famosi, il popolare reality show italiano, è stato un trampolino di lancio per molti concorrenti, noti come “naufraghi”, che hanno partecipato alle diverse edizioni. In questo ...

