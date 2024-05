tutto pronto per l' Eclissi totale di Sole. L'evento sarà visibile solo dal Nord e Centro America, dal Canada al Messico, ma in Italia si potrà ammirare in diverse dirette... Continua a leggere>>

Mitsuko Tottori, ex assistente di volo, diventa la prima donna presidente di Japan Airlines - Un passo verso la parità di genere sul lavoro: la nomina di Mitsuko Tottori come prima donna come presidente della Japan Airlines.

Primo maggio di passione alle Eolie: troppi disagi, lamentele dei turisti - Questo comportava, ad esempio, che alcuni turisti optassero per un gommone di pochi metri per raggiungere Milazzo e quindi l'aeroporto di Catania per non perdere il proprio volo. In tutto questo, il ...

Il volo da Capo Verde non parte, 30 turisti napoletani bloccati in Africa: "Nessuna informazione" - Il volo della compagnia charter da Capo Verde non parte, 29 turisti napoletani restano bloccati in Africa. "Lasciati senza informazioni. Il volo è stato cancellato sembra per un guasto tecnico, ma non ...

