Altra tegola su Ferragni | spunta la nuova testimonial di Pantene

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Dove tutto è cominciato": è questa la formula che Chiaraha scelto per condividere con i suoi follower la decisione di scappare, almeno per qualche giorno, a Los Angeles (la città che l'ha resa l'influencer che è oggi). L'imprenditrice digitale, che in California ha vissuto per un periodo della sua vita, si è concessa una pausa in compagnia delle amiche storiche Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Martina Maccherone e Pardis Zarei e del suo truccatore di fiducia, Manuele Mameli. Intanto, però, unaha colpito. Sebbene se ne parlasse da tempo, ora sembra chel'abbia ufficializzato: la collaborazione con l'influencer pare essere conclusa. Dopo il clamore del cosiddetto pandoro gate, Chiaraha dovuto fare i conti con un fuggi fuggi di ...