Beatrice Luzzi non ci sta e decide di intervenire legalmente. A seguito di alcune dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello sui figli dell'attrice, lo staff di Beatrice è... Continua a leggere>>

Rosy Chin dopo un periodo di silenzio ha nominato Beatrice Luzzi a seguito delle polemiche scaturite dopo il Grande Fratello 2023. E così ha spiegato i motivi che secondo lei hanno portato le due a scontrarsi più volte nella casa, parlando comunque bene della sua ex coinquilina probabilmente per ... Continua a leggere>>

denuncia contro ignoti per il custode scomparso da Milano, il fratello: “Non è più allontanamento volontario” - Il fratello di Gianfranco Bonzi, il custode scomparso da Brera il 23 marzo scorso, ha sporto denuncia contro ignoti ...

Continua a leggere>>

Campagnola Emilia, minacce al fratello per questioni ereditarie: denunciato - Sarebbero incomprensioni legate alla gestione di alcuni terreni di famiglia, la causa che ha indotto un 60enne a minacciare a gravemente il fratello di 48 anni, tramite l’invio di messaggi e audio sul ...

Continua a leggere>>

Minaccia il fratello per la gestione dei terreni di famiglia: denunciato - CAMPAGNOLA (Reggio Emilia) – Ha denunciato le minacce ricevute dal fratello per la gestione di alcuni terreni di famiglia. Una diatriba che va avanti da anni, e che ora approderà nelle aule penali del ...

Continua a leggere>>