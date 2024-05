Non tutto è andato perso e quanto si è salvato non basta per procedere spediti

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ieri Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, in Italia ecome da copione, salvo contrattempi non rilevanti, messi in conto tra le varie e eventuali. Ancora una volta, a distanza di tanti anni dai fatti di sangue di Chicago gli interessati, cioè tutti quanti siano impegnati a produrre, sono stati gli “eroi per un giorno”.doveva essere il vero argomento di coesione per la popolazione, il lavoro, tenuto in caldo da chi lo disciplina, l’ Esecutivo e le organizzazioni sindacali, fino al giorno precedente, non èoltre. Ieri si è assistito a quelle che nel mondo dello spettacolo sono definita comparsate, al pìù avanspettacolo. Si tratta del lavoro, di ogni genere, che di per sé è un bene immateriale di grande valore, purché svolto secondo regole e principi inderogabili, peraltro regolamentati da leggi. ...

Che non fosse andato tutto bene, era abbastanza chiaro da tempo. In primis, per le centinaia di persone ammalate a causa delle vaccinazioni Sars-Cov2. Per la maggio r parte dei vaccinati, restano ancora tanti dubbi, l’incertezza su cosa fare, ma anche il diniego dei danni da vaccino Covid, un po’ ... Continua a leggere>>

Dopo aver vinto la Royal Rumble, Cody Rhodes sembrava pronto a sfidare Roman Reigns per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, l’American Nightmare ha sorpreso tutti cedendo invece il suo posto a The Rock, per poi rimangiarsi tutto grazie soprat tutto alle proteste dei fan. silenzio ... Continua a leggere>>

Domani la prima semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Tuchel contro Carlo Ancelotti, l’andata si gioca a Monaco di Baviera. L’allenatore tedesco ha presentato oggi in conferenza stampa il match elogiando il lavoro del collega italiano e mostrando una certa sicurezza per ... Continua a leggere>>

Canigiani: «La maglia celebrativa sta andando alla grande, speriamo la possano indossare in occasione di…» - PAROLE– «La maglia celebrativa sta andando alla grande, speriamo che in tanti la possano indossare in occasione di Lazio-Empoli. Per la maglia del prossimo anno é tutto fatto da tempo, stiamo già ...

Continua a leggere>>

Referendum, Cappato contro Amato: “Strafalcioni presentati come verità. O errore materiale nel giudizio o attacco in malafede” - quelle liste andavano rigettate al Sud come nel resto d’Italia per assenza dei requisiti. Ora che si fa Teniamo elezioni europee in Italia con liste che finiranno sulla scheda, anche se in una sola ...

Continua a leggere>>