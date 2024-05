Perché l’arbitro Volpi si è dimesso improvvisamente dopo Cremonese-Pisa | non è colpa degli errori

Un annuncio a sorpresa scuote il mondo arbitrale. Il fischietto Manuel Volpi , trentacinque anni della sezione di Arezzo, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’Aia (associazione italiana arbitri) al termine di Cremonese-Pisa , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie ... Continua a leggere>>

