Fusione con Sabadell - la Borsa castiga Bbva | titolo giù Ecco come sarà la seconda banca più grande d' Europa

ha confermato di aver comunicato al presidente del Banco de, Josep Oliu, l'interesse del gruppo ad avviare nuove trattative per esplorare la possibilità di unatra le due banche. Lo ha riportato la Commissione spagnola per i titoli e gli scambi (CNMV). Si tratterebbe del secondo tentativo ufficiale dopo che, nel novembre 2020,ammisero di aver negoziato per mesi una, anche se due settimane dopo aver fatto questa rivelazione, annunciarono la rottura dei colloqui. Da una integrazione prenderebbe vita il secondo grupporio europeo per capitalizzazione dopo la francese Bnp Paribas e quasi a pari merito con l'altro big spagnolo Santander.