In provincia di Latina è arrivata una caffetteria internazionale con specialty - banana bread e colazioni al piatto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Mentre tutti festeggiavano San Patrizio a suon di boccali di birra, il 17 marzo 2024 ad Aprilia, indi, arrivava Farm Coffee, unadi stampo, conal, opzioni per il brunch e una bella veranda dove godersi una colazione coi fiocchi. Farm Coffee, ladi Aprilia L'idea nasce da Federico Olzai, appassionato di caffè che voleva portare un concetto diverso di bar, più simile a quello che si trova all'estero: insieme alla moglie Alessandra Cafaro ha creato allora uno spazio su misura per appassionati di caffè, in un bel locale all'angolo lungo via Aurelio. «Abbiamo deciso di abbinare una piccola parte di bakery, con cinnamon roll, ...