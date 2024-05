Sigarette elettroniche - è allarme | Ecco cosa provocano L’ultimo studio choc | la scoperta degli scienziati

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nuovoper gli utilizzatori di. E stavolta è di quelli con la luce rossa. Secondo unopubblicato sulla rivista “Cancer Research”, a firma di ricercatori dell’University College di Londra e dell’Università di Innsbruck, coloro che fumanosarebbero a rischio di cambiamenti nell’espressione del DNA del tutto paragonabili a quelli derivanti dal fumo delleordinarie. Glisi hanno potuto contare sul materiale genetico prelevato in oltre 3500 volontari, raccogliendo cellule dall’interno delle loro guance. Perché dalla guancia? Perché quelle sono le cellule più direttamente esposte al fumo. Gli esperti hanno poi analizzato l’epigenoma, un “complesso di informazioni” che si sovrappone e ...

Casalpusterlengo (Lodi), 23 aprile 2024 – Violazioni in materia di sicurezza riguardanti prodotti da utilizzare con sigarette elettroniche , sanzionate 11 tabaccherie . Pagheranno maxi multe che potrebbero raggiungere i 25mila euro. Il blitz è stato messo a segno dalla Guardia di finanza del ... Continua a leggere>>

Preoccupa il consumo di alcol, sigarette elettroniche e cannabis tra i giovani in Europa, con un quadro definito «allarmante». L’ultimo allerta è contenuto in un rapporto Oms/Europa, su un campione di 280mila ragazzi intervistati, che evidenzia «un quadro preoccupante del consumo di sostanze da ... Continua a leggere>>

Alcol e sigarette elettroniche , un vero e proprio allarme che riguarda i giovani : gli ultimi dati che sono stati emanati preoccupano e non poco Un vero e proprio allarme quello che vede come assoluti protagonisti gli adolescenti. Il loro consumo di Alcol , sigarette elettroniche ed anche di ... Continua a leggere>>

Padroni, bozzatori e bancarelle. Ecco come resiste il contrabbando di sigarette - Tra i prodotti da fumo messi in vendita clandestinamente anche nuovi prodotti da fumo anche le cosiddette “puff”, le sigarette elettroniche, scoperte spesso in attività commerciali gestite da ...

Adolescenti e svapo, aumenta il rischio di esposizione all'uranio e al piombo - L'allarmante risultato emerge da uno studio dell’Università del Nebraska che ha raccolto i dati su 1607 giovani di età compresa tra 13 e 17 anni ...

L'Australia sta pianificando una legge per vietare la produzione, la pubblicità e la fornitura di sigarette elettroniche usa e getta - Le sigarette elettroniche sono ormai un prodotto rinomato e richiesto. Una possibilità scelta da sempre più persone che hanno scoperto il piacere dello svapo. In questo scenario è significativo ...

