Sicilia - scattano sanzioni per i parlamentari assenteisti | Galvagno | Presenza in aula un dovere

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Il Presidente: “lainè un”. È scattato ieri, 1 maggio, il provvedimento adottato dal Consiglio di presidenza dell’Assembleana: i deputati che si assenteranno in occasione delle votazioniriceveranno una sanzione di 180 euro e potranno chiedere non più due congedi al mese ma soltanto uno.uguali anche per le assenze in commissione.“Ho voluto fortemente che questo provvedimento entrasse in vigore proprio nella giornata del Primo maggio, come segno di rispetto verso i lavoratorini che spesso svolgono le loro mansioni in condizioni difficili – scrive il presidente dell’Ars Gaetanosul suo profilo Fb – Noi esponenti delle ...

Ars, in vigore il nuovo provvedimento per i deputati: sanzioni per le assenze e stretta sui congedi - Le parole del presidente galvagno “Noi, come esponenti delle istituzioni e ... che ci hanno scelto per ricoprire un ruolo di prestigio e a tutti i siciliani. La presenza in aula per l’approvazione di ...

Continua a leggere>>

Sicilia, multe contro i deputati Ars che si assentano al momento del voto - galvagno: “LA presenza IN AULA È UN DOVERE” galvagno ha poi aggiunto: “La presenza in aula per l’approvazione di buone leggi è ciò che i cittadini si aspettano da noi. È il minimo che possiamo fare. È ...

Continua a leggere>>

Ars, scattano le sanzioni per i parlamentari regionali assenteisti - La presenza in aula per l’approvazione di buone leggi è ciò che i cittadini si aspettano da noi. È il minimo che possiamo fare. È un dovere”. “Voglio ricordare che la decisione di introdurre le ...

Continua a leggere>>