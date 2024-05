Prato - 14enne non rientra a casa | familiari lanciano appello

(Adnkronos) – Non si hanno più notizie di un ragazzo di 14 anni che è uscito e non ha fatto ritorno nella sua casa di Prato dalla tarda mattina di martedì 30 aprile. Si chiama Haziz Muca e i familiari hanno già avvertito le forze dell'ordine e ora hanno lanciato un appello a chiunque lo […] Continua a leggere>>

Sarebbe stato visto l’ultima volta alla stazione di Pistoia, apparentemente in stato confusionale Non si hanno più notizie di un ragazzo di 14 anni che è uscito e non ha fatto ritorno nella sua casa di Prato dalla tarda mattina di martedì 30 aprile. Si chiama Haziz Muca e i familiari hanno già ...

Continua a leggere>>