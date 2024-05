Ribaltamento di Sentenza | Clienti Ex Tercas non Informati sui Rischi Finanziari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Teramo - La Corte d'appello dell'Aquila ha emesso una decisione sorprendente riguardo alle azioni ex, accogliendo il ricorso presentato da sei risparmiatori. Laribalta completamente il verdetto del tribunale civile di Teramo, il quale aveva inizialmente respinto le richieste dei risparmiatori, ritenendo corrette le informazioni fornite dalla banca. Secondo la Corte d'appello, la banca non ha adempiuto al suo dovere di fornire comunicazioni complete e dettagliate suiassociati alle operazionie proposte, violando così gli obblighivi gravanti sugli intermediari. In particolare, i giudici hanno sottolineato la mancanza di un'adeguata spiegazione ai singoliriguardo alla naturaosa degli ...