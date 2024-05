LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia vuole le medaglie all-aroun - Derwael in apnea

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del– La formazione del12.04 Spagna al volteggio con Perez, Casabuena, Masferrer, Petisco per superare il Belgio e portarsi in testa alla classifica a squadre. 11.58 Il Belgio chiude la sua gara con 151.730. Ora aspettiamo la Spagna al volteggio: servono 37.2 punti per operare il sorpasso, ampiamente alla portata delle iberiche. 11.57 Modestissimo 11.233 di Login al corpo libero. 11.54 Brassart si è inserisce in quarta posizione al corpo libero con 12.366. 11.50 Pinxten non va oltre 12.400 al quadrato. 11.49 Norvegia al volteggio, Finlandia e Danimarca alle parallele, Irlanda alla trave, Belgio e Grecia al corpo libero. 11.48 Tra poco l’ultima rotazione della prima suddivisione. Belgio al corpo libero ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del l’Italia – La formazione del l’Italia 11.42 Escudero e Perez hanno timbrato un basso 12.033 in fotocopia. 11.40 Nulla di eclatante da parte di Masferrer al corpo libero: 12.266. 11.32 Ora da ... Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in tv e streaming. Probabili formazioni: Lukaku c'è - Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile in diretta in chiaro su Rai Uno e su DAZN e Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). Match disponibile anche in streaming su RaiPlay, app ...

Continua a leggere>>

Chelsea – Tottenham: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Chelsea-Tottenham di Giovedì 2 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26° giornata di Premier League LONDRA – ...

Continua a leggere>>

Europa e Conference League 2023/24 - diretta DAZN Semifinali Andata: Palinsesto e Telecronisti - Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le ...

Continua a leggere>>