Napoli - Gaetano Fedele | è il primo anno che ADL…

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ha parlato soprattutto delil procuratore sportivo, anche a Campi Flegrei Tv. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Azzurro99’. “Io credo che l’Europa, anche se non la Champions, debba essere almeno un obiettivo. Ilin questo momento sembra poter perdere con chiunque, poi ci si mette anche la sfortuna come contro la Roma”., annata iniziata male e finita peggio… “Annata nata male e finita peggio. Io spero che si possa reagire. Gli allenatori che si sono succeduti in panchina non sono riusciti ad incidere, ma c’è da dire che i calciatori sono i responsabili. Mercato? Serve programmazione, senza avere un allenatore è difficile poter programmare sul mercato. In base al tecnico devi scegliere gli interpreti”. Il presidente… “De ...

Calciomercato Napoli , in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, ci sono già due certezze: i rientri di Folorunsho e Gaetano Il Napoli inizia a lavorare sul Calciomercato in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo tecnico ... Continua a leggere>>

Ha parla to soprattutto del Napoli Gaetano Fontana , ex calciatore (anche del club partenopeo) e attuale allenatore del Latina. Di seguito le sue dichiarazioni. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Marte Sport Live. “Al di là della futura scelta tecnica, del sistema di gioco o del modo di ... Continua a leggere>>

napoli, 15enni accoltellati in discoteca. Manfredi: «La violenza giovanile riguarda tutta Italia» - «Il problema della violenza giovanile riguarda tutta Italia e il mondo ed è una sfida che riguarda un po' tutte le città d'Italia». Lo ha detto il ...

Continua a leggere>>

Fontana, ex napoli: “Questo è il primo anno, dalla serie C, in cui De Laurentiis non porta a casa il risultato” - gaetano Fontana, ex calciatore del napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. "Al di là della fut ...

Continua a leggere>>

Come la lista dei 25 in Serie A influirà sul mercato del napoli: l'impatto di Kvaratskhelia-Natan 'over' e dei rientri dei prestiti - Ultime calciomercato napoli - La fine della stagione si avvicina, così come il mercato estivo con tanto di possibile rivoluzione in casa napoli. La cosa influirà ovviamente anche sulla lista dei 25 ca ...

Continua a leggere>>