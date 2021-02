Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 26 febbraio: la miracolosa guarigione di Tim (Di venerdì 26 febbraio 2021) anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 26 febbraio, di Tempesta d’Amore: Ariane ha in mente un nuovo piano, per evitare che Robert possa scoprire il nascondiglio segreto, dove tiene una enorme quantità di denaro. Tim guarisce miracolosamente dalla sua malattia. Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19.40. Le anticipazioni della puntata di oggi: Hildegard vorrebbe andare in pensione, Alfons è contento Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021)della puntata di, venerdì 26, di: Ariane ha in mente un nuovo piano, per evitare che Robert possa scoprire il nascondiglio segreto, dove tiene una enorme quantità di denaro. Tim guariscemente dalla sua malattia.va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19.40. Ledella puntata di: Hildegard vorrebbe andare in pensione, Alfons è contento Articolo completo: dal blog SoloDonna

