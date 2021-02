Revenge porn, la madre di Tiziana Cantone ringrazia il procuratore Greco: “Un pensiero sul mio dramma” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono commossa per il pensiero espresso verso il mio dramma dal procuratore Francesco Greco, che ringrazio infinitamente. Sono felice per lei, anche se mi rattrista molto, perché ho avuto l’onore e il piacere di conoscerla quando lei fu così cortese da ricevermi nel suo ufficio per ascoltarmi e in quella occasione ho potuto constatare la sua grande umanità e disponibilità verso le persone che come me stanno vivendo una tragedia immane quale può essere la perdita di una figlia“. Così, Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone, in una nota con la quale ha voluto salutare il procuratore della Repubblica di Napoli Nord che oggi, dopo 44 anni di servizio, è andato in pensione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono commossa per ilespresso verso il miodalFrancesco, che ringrazio infinitamente. Sono felice per lei, anche se mi rattrista molto, perché ho avuto l’onore e il piacere di conoscerla quando lei fu così cortese da ricevermi nel suo ufficio per ascoltarmi e in quella occasione ho potuto constatare la sua grande umanità e disponibilità verso le persone che come me stanno vivendo una tragedia immane quale può essere la perdita di una figlia“. Così, Maria Teresa Giglio, mamma di, in una nota con la quale ha voluto salutare ildella Repubblica di Napoli Nord che oggi, dopo 44 anni di servizio, è andato in pensione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Frosinone, revenge porn in Ciociaria: arrestato un trentenne Frosinone, revenge porn in provincia. Denunciato un trentenne romano che adescava e ricattava ragazze sul Web: ancora in corso le ...

Revenge porn, un arresto e tre denunce: nella rete sono finite decine di ragazze La Squadra Mobile della Questura di Frosinone ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane e denuncia altre tre persone, tutte responsabili di 'revenge porn' , ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti L'arrestato, con l'aiuto dei suoi complici, aveva perseguitato per mesi una ragazza che ha trovato la forza di ...

Frosinone, revenge porn in provincia. Denunciato un trentenne romano che adescava e ricattava ragazze sul Web: ancora in corso le ...

La Squadra Mobile della Questura di Frosinone ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane e denuncia altre tre persone, tutte responsabili di 'revenge porn', ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. L'arrestato, con l'aiuto dei suoi complici, aveva perseguitato per mesi una ragazza che ha trovato la forza di ...