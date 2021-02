Naomi Osaka e i capelli rosa shocking, la giapponese passa al colore “sakura” (FOTO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Naomi Osaka stupisce tutti e si tinge i capelli di colore rosa shocking. La fuoriclasse giapponese, vincitrice pochi giorni fa degli Australian Open 2021, ha deciso di darci un taglio ed è passata al colore “sakura”, vale a dire quello proprio dei fiori di ciliegio, un rosa acceso che rende il suo haircut davvero sorprendente. Ecco di seguito la FOTO della tennista, pubblicata sul suo account Twitter. sakura could never lol. pic.twitter.com/AIS8AATws8 — NaomiOsaka????? (@NaomiOsaka) February 25, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021)stupisce tutti e si tinge idi. La fuoriclasse, vincitrice pochi giorni fa degli Australian Open 2021, ha deciso di darci un taglio ed èta al”, vale a dire quello proprio dei fiori di ciliegio, unacceso che rende il suo haircut davvero sorprendente. Ecco di seguito ladella tennista, pubblicata sul suo account Twitter.could never lol. pic.twitter.com/AIS8AATws8 —????? (@) February 25, 2021 SportFace.

