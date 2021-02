Ministro Speranza alle Regioni: “Non è il momento di allentare le misure” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La situazione è seria. C’è una crescita dei casi in Italia come in altri Paesi come la Francia per l’impatto delle varianti. Perciò è necessario non allentare le misure adesso“. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della riunione di questa mattina con le Regioni. Il Ministro infatti prosegue sulla linea rigida per contenere l’impatto delle varianti in questa seconda ondata SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La situazione è seria. C’è una crescita dei casi in Italia come in altri Paesi come la Francia per l’impatto delle varianti. Perciò è necessario nonntare leadesso“. Lo ha dichiarato ildella Salute, Roberto, nel corso della riunione di questa mattina con le. Ilinfatti prosegue sulla linea rigida per contenere l’impatto delle varianti in questa seconda ondata SportFace.

