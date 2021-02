LIVE Berlin Recycling-Trento 0-1, Champions League volley in DIRETTA. Abdel Aziz devastante, trentini avanti: 19-25 (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-14 Errore di Giannelli 13-13 Primo tempo Brehme 13-12 Mano out Abdel Aziz da zona 2 12-12 primo tempo Lisinac 11-12 Carle vincente da zona 4 11-11 Incredibile difesa di Trento che chiude con Abdel Aziz da zona 2 10-11 Out l’attacco di Patch da 2 9-11 La finta di Grankin inganna la difesa di Trento 9-10 Out la pipe di Carle 8-10 Vincente Lucarelli da zona 4 7-10 Vincente Abdel Aziz da seconda linea. entra Michieletto 6-10 Ace Grankin 6-9 Errore al servizio Trento 6-8 Errore al servizio Berlin 5-8 Mano out Tuia da zona 4 5-7 Primo tempo Podrascanin 4-7 Out l’attacco di un Kooy in grande difficoltà 4-6 Carle vincente sulle mani del muro da zona ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-14 Errore di Giannelli 13-13 Primo tempo Brehme 13-12 Mano outda zona 2 12-12 primo tempo Lisinac 11-12 Carle vincente da zona 4 11-11 Incredibile difesa diche chiude conda zona 2 10-11 Out l’attacco di Patch da 2 9-11 La finta di Grankin inganna la difesa di9-10 Out la pipe di Carle 8-10 Vincente Lucarelli da zona 4 7-10 Vincenteda seconda linea. entra Michieletto 6-10 Ace Grankin 6-9 Errore al servizio6-8 Errore al servizio5-8 Mano out Tuia da zona 4 5-7 Primo tempo Podrascanin 4-7 Out l’attacco di un Kooy in grande difficoltà 4-6 Carle vincente sulle mani del muro da zona ...

zazoomblog : LIVE Berlin Recycling-Trento Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Berlin #Recycling… - yumifurusawa : Spiritual (Live In Berlin / 1963) - John Coltrane???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berlin LIVE Berlin Recycling-Trento 0-1, Champions League volley in DIRETTA. Abdel Aziz devastante, trentini avanti: 19-25 OA Sport Wolfsburg – Hertha Berlino: dove vedere la diretta live e risultato La partita Wolfsburg - Hertha Berlino di Sabato 27 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 23° giornata di Bundesliga ...

LIVE VOLLEY Berlino-Trento, quarti Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA LIVE VOLLEY - Berlino-Trento: gli aggiornamenti in TEMPO REALE del match dei quarti di andata di Champions League maschile 2020/2021 ...

La partita Wolfsburg - Hertha Berlino di Sabato 27 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 23° giornata di Bundesliga ...LIVE VOLLEY - Berlino-Trento: gli aggiornamenti in TEMPO REALE del match dei quarti di andata di Champions League maschile 2020/2021 ...