**Calcio: Europa League, Milan-Stella Rossa 1-1 e rossoneri agli ottavi** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 feb. - (Adnkronos) - Il Milan si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Allo stadio 'Meazza' i rossoneri pareggiano 1-1 con la Stella Rossa Belgrado e superano il turno in virtù del 2-2 conquistato in Serbia per la regola dei gol in trasferta. I padroni di casa passano in vantaggio al 9' con un calcio di rigore realizzato da Kessié ma Ben Nabouhane trova il pari al 24'. Dal 70' i serbi giocano in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Gobeljic. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)o, 25 feb. - (Adnkronos) - Ilsi qualificaottavi di finale di. Allo stadio 'Meazza' ipareggiano 1-1 con laBelgrado e superano il turno in virtù del 2-2 conquistato in Serbia per la regola dei gol in trasferta. I padroni di casa passano in vantaggio al 9' con un calcio di rigore realizzato da Kessié ma Ben Nabouhane trova il pari al 24'. Dal 70' i serbi giocano in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Gobeljic.

SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - SkySport : ?? DELE ALLI, CHE GOL IN ROVESCIATA? ????? Stop e 'bicicletta' in Europa League ??? GLI HL ? - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 2-1, autorete di Cristante B. (ROM) - sportli26181512 : Sorteggio Europa League: le possibili avversarie di Roma e Milan: Domani alle 13 gli accoppiamenti per gli ottavi d… - sportli26181512 : Roma-Braga 3-1: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Europa Milan - Stella Rossa 1 - 1: tabellino, statistiche e marcatori MILANO - Basta un pari al Milan contro la Stella Rossa per accedere agli ottavi di Europa League. Sblocca subito Kessie su calcio di rigore, pareggia la Stella Rossa con Ben Nabouhane ...

Roma - Braga 3 - 1: tabellino, statistiche e marcatori ROMA - La Roma si aggiudica anche il ritorno con il Braga vincendo 3 - 1 e accede agli ottavi di Europa League . Giallorossi avanti nel primo tempo con Pellegrini che nella ripresa sbaglia un calcio di rigore prima del raddoppio di Carles Perez . Nel finale ospiti in rete con l'autogol di ...

Europa League: Napoli, Roma e Milan. Formazioni e dirette QUOTIDIANO.NET Roma-Braga 3-1: Giallorossi avanti All'Olimpico, la Roma batte ancora i portoghesi e vola agli ottavi: a segno Džeko, Carles Pérez e Borja Mayoral per la squadra di Fonseca.

Europa League - Napoli eliminato, Milan e Roma approdano agli ottavi Serata di Europa League con luci e ombre per le italiane scese in campo ... alla squadra di Pioli basta il pareggio per 1-1 per qualificarsi: in rete Kessié su calcio di rigore e Nabouhane per la ...

MILANO - Basta un pari al Milan contro la Stella Rossa per accedere agli ottavi diLeague. Sblocca subito Kessie sudi rigore, pareggia la Stella Rossa con Ben Nabouhane ...ROMA - La Roma si aggiudica anche il ritorno con il Braga vincendo 3 - 1 e accede agli ottavi diLeague . Giallorossi avanti nel primo tempo con Pellegrini che nella ripresa sbaglia undi rigore prima del raddoppio di Carles Perez . Nel finale ospiti in rete con l'autogol di ...All'Olimpico, la Roma batte ancora i portoghesi e vola agli ottavi: a segno Džeko, Carles Pérez e Borja Mayoral per la squadra di Fonseca.Serata di Europa League con luci e ombre per le italiane scese in campo ... alla squadra di Pioli basta il pareggio per 1-1 per qualificarsi: in rete Kessié su calcio di rigore e Nabouhane per la ...