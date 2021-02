Atalanta-Real Madrid, il sindaco di Bergamo: “Assembramenti stupidi, nessuna giustificazione” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha attaccato senza mezzi termini i tifosi che ieri sera si sono assembrati a margine di Atalanta-Real Madrid, ottavo di finale di Champions League. “Ci sono stati stupidi Assembramenti di 2000 persone vicino allo stadio, nonostante gli appelli della squadra a stare a casa oltre ovviamente ai nostri – ha commentato laconico il primo cittadino orobico a Repubblica – Questa inconsapevolezza non può essere più giustificata, un anno fa non sapevamo quello che sappiamo ora eppure ci sono ancora Assembramenti senza mascherina. Spero che la Procura abbia tutti gli elementi per sanzionare i colpevoli.” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giorgio Gori,di, ha attaccato senza mezzi termini i tifosi che ieri sera si sono assembrati a margine di, ottavo di finale di Champions League. “Ci sono statidi 2000 persone vicino allo stadio, nonostante gli appelli della squadra a stare a casa oltre ovviamente ai nostri – ha commentato laconico il primo cittadino orobico a Repubblica – Questa inconsapevolezza non può essere più giustificata, un anno fa non sapevamo quello che sappiamo ora eppure ci sono ancorasenza mascherina. Spero che la Procura abbia tutti gli elementi per sanzionare i colpevoli.” SportFace.

