Puglia | scuola | Emiliano | subito nuova ordinanza Dobbiamo tutelare la salute degli insegnanti e del personale scolastico

(Di martedì 23 febbraio 2021) Scrive Michele, presidente della RegioneLAE DELIn seguito all’odierno provvedimento del Tar di Bari, sto per emettere unaper la prevenzione della “variante inglese” e per la esecuzione del piano vaccinale nelle scuole. Saranno apportate solo piccole modifiche che spero non incideranno troppo sull’assetto organizzativo che le scuole si erano già date per affrontare le prossime due settimane. Il provvedimento che ha accolto in via di urgenza la richiesta di sospensiva della mia ultimasulla, ipotizza: 1. che la esecuzione della campagna vaccinale della ...

ivanscalfarotto : Dopo l’invenzione della scuola “à la carte”, in #Puglia (zona gialla) improvvisamente le scuole chiudono fino al 5… - Adnkronos : #Covid #Puglia, @ProfLopalco: 'Virus circola a scuola, #Dad fino a primavera' - SkyTG24 : Puglia, il Tar sospende l’ordinanza sulla scuola che disponeva la Dad per tutti - NoiNotizie : #Puglia, scuola: @micheleemiliano, subito nuova ordinanza 'Dobbiamo tutelare la salute degli insegnanti e del perso… - NoiNotizie : Puglia, scuola: Emiliano, subito nuova ordinanza - Noi Notizie. -

Il Tar ha sospeso l'ordinanza che prevedeva la Ddi al 100 per cento perché considerata carente nelle motivazioni e incoerente con la zona ...Alla domanda come mai in, nonostante la zona gialla, siano state sospese le lezioni in presenza, Lopalco ha risposto che 'prevenire è meglio che curare'.DOBBIAMO TUTELARE LA SALUTE DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO. In seguito all’odierno provvedimento del Tar di Bari, sto per emettere una nuova ordinanza per la preven ...Il provvedimento del Tribunale amministrativo, che ha efficacia immediata, è stato firmato dopo un ricorso presentato dal Codacons di Lecce.