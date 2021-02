Bertolaso annuncia: "Nel Bresciano siamo di fronte alla terza ondata" (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - "Allo stato attuale, la situazione è sotto controllo e gestibile rispetto all'autunno passato, in tutto il territorio regionale, tranne in provincia di Brescia, dove siamo di fronte alla terza ondata della pandemia. Uno stato che va aggredito immediatamente". Lo ha detto il consulente del governatore Attilio Fontana per la campagna di vaccinazione, Guido Bertolaso, durante una comunicazione in Consiglio regionale. "La provincia di Brescia - ha continuato Bertolaso - ha un'incidenza, ovvero un numero di nuovi casi, doppia rispetto al resto delle province lombarde. Questo è il punto che va aggredito immediatamente. Il problema principale, soprattutto in questa provincia, è legato alla circolazione della variante inglese e che ha fatto aumentare di ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - "Allo stato attuale, la situazione è sotto controllo e gestibile rispetto all'autunno passato, in tutto il territorio regionale, tranne in provincia di Brescia, dovedidella pandemia. Uno stato che va aggredito immediatamente". Lo ha detto il consulente del governatore Attilio Fontana per la campagna di vaccinazione, Guido, durante una comunicazione in Consiglio regionale. "La provincia di Brescia - ha continuato- ha un'incidenza, ovvero un numero di nuovi casi, doppia rispetto al resto delle province lombarde. Questo è il punto che va aggredito immediatamente. Il problema principale, soprattutto in questa provincia, è legatocircolazione della variante inglese e che ha fatto aumentare di ...

