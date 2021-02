Covid: Lombardia regione con più nuovi contagi in Italia (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 30 (Adnkronos) - Con 27.391 tamponi effettuati, sono 2.514 i nuovi casi in Lombardia, la regione - che ha superato complessivamente i 6 milioni di tamponi - è quella che registra il maggior numero di nuovi positivi in Italia. Il totale di attualmente positivi in Lombardia è 55.045. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+4, 386 in totale) e anche negli altri reparti (+19, 3741 in totale). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 30 (Adnkronos) - Con 27.391 tamponi effettuati, sono 2.514 icasi in, la- che ha superato complessivamente i 6 milioni di tamponi - è quella che registra il maggior numero dipositivi in. Il totale di attualmente positivi inè 55.045. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+4, 386 in totale) e anche negli altri reparti (+19, 3741 in totale).

