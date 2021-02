Vaccino | De Luca duro contro Arcuri | rivelazione sulle “Primule”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Alice Torri Il governatore Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook, non ha risparmiato critiche al commissario Domenicoe alle strutture create per la somministrazione dei vaccini anti Covid. “Mi pare di capire che si tolgono alcune stupidaggini previste dal commissario, leassolutamente inutili, peggio dei banchi a rotelle”. Il presidente della Regione Campania ha dichiarato: “Mi permetto di rivendicare qualche merito nell’aver bloccato l’operazione Primula, 10 milioni di euro buttati a mare che potrebbero essere dati al personale sanitario e infermieristico come incentivo nella battaglia anti Covid”. Per Vincenzo De“l’unica cosa che a mio avviso avremmo dovuto fare anche con il commissario nazionale è l’unica cosa che non è stata fatta, cioè prendere le misure necessarie per ...

Luca_Zunino : Un anno fa il 'paziente 1': il giorno in cui l’Italia si trovò il Covid in casa. Da Codogno al vaccino, storia di d… - VELOSPORT1960 : Il presidente della Regione Campania: '10 milioni di euro buttati a mare che potrebbero essere dati al personale sa… - Tele_Nicosia : Vaccino Covid, De Luca: 'Ho fermato io le Primule' - luca_cangemi : lettera di affetto e sostegno di #GianniMinà e Loredana Minà al @FinlayInstituto che lavora al #vaccino contro il… - luca_e_mai_piu : Questi sono usciti fuori di capa -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Luca

La sperimentazione del siero avverrà in questo modo: ad alcune donne sarà somministrato un, ... La scienza in tempo di pandemia è anche politica, ma Ricciardi sembra ignorarlo (diSerafini)...Non vale tanto per la inglese, che diventerà quella dominante (per fortuna non aggira ile ... Stefano Bonaccini (che è anche presidente delle Regioni) che ha spiegato, sostenuto da De(...Il governatore Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, non ha risparmiato critiche al commissario Domenico Arcuri e alle strutture create per ..."Non c'è materia prima. Con queste quantità e questi ritmi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani nel giro di tre o quattro anni".