Libia | “alleato di Trump e fondatore di Blackwater ha violato l’embargo Onu sulle armi”

(Di sabato 20 febbraio 2021) È riuscito a far arrivare inanche alcuni aerei da guerra, tutto in violazione delOnu. È quanto emerge da un rapporto confidenziale delle Nazioni Unite, secondo cui Erik Prince, tra i principali sostenitori ed alleati dell’ex presidente Donalddella società di contractor, propose un’operazione militare per aiutare il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che nell’aprile del 2019 aveva lanciato un’offensiva per la conquista di Tripoli. Il rapporto è stato presentato giovedì al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Nell’ambito della cosiddetta “Operation Opus”, Prince offrì ad Haftar aerei da ricognizione e imbarcazioni, oltre a un piano per rapire e uccidere ‘nemici’ di alto profilo. Il ...

Un rapporto confidenziale dell'Onu rivela che Erik Prince, tra i principali sostenitori dell'ex presidente americano, nel 2019 offrì al leader ...
L'Italia di Mario Draghi ha una finestra di "pochi mesi" per accreditarsi come alleato privilegiato degli Stati Uniti in Europa, ha spiegato Lucio Caracciolo in una lezione al Master in Intelligence d ...