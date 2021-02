Roma: giornata in memoria dei medici vittime di Covid. D’Amato: “Il vaccino Sputnik è valido” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Più di 320 in tutta Italia; 22 nel Lazio, di cui 19 nella sola città di Roma. Tanti sono i medici vittime del Covid, scomparsi mentre svolgevano il loro lavoro di assistenza ai pazienti. L’Omceo di Roma (Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ha così deciso di commemorare tutti i colleghi che non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Più di 320 in tutta Italia; 22 nel Lazio, di cui 19 nella sola città di. Tanti sono idel, scomparsi mentre svolgevano il loro lavoro di assistenza ai pazienti. L’Omceo di(Ordine Provinciale deiChirurghi e degli Odontoiatri) ha così deciso di commemorare tutti i colleghi che non L'articolo proviene da Inews.it.

pisto_gol : Cristante (Roma) e Lazzari (Lazio) sono stati sanzionati con una giornata di squalifica Trova le differenze ????? - FIGCfemminile : SERIE ??? | La sedicesima giornata scatta domenica alle 14.30! Ecco il programma ?? La NEWS ??… - EmanueleVuono : RT @erikastefani71: ??In occasione della XIV giornata internazionale del Braille mi sono recata alla sede nazionale dell’Unione italiana cie… - PietroKcnq2 : RT @erikastefani71: ??In occasione della XIV giornata internazionale del Braille mi sono recata alla sede nazionale dell’Unione italiana cie… - erikastefani71 : ??In occasione della XIV giornata internazionale del Braille mi sono recata alla sede nazionale dell’Unione italiana… -