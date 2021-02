BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 18 febbraio 2021

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)di18: I baci con Ridge (Thorsten Kaye) incoraggiano Shauna (Denise Richards) a pensare di poter costruire col tempo una relazione con lui. Brooke (Katherine Kelly Lang), dopo aver chiarito a Katie (Heather Tom) di non poter perdonare Flo (Katrina Bowden), informa lei e Donna (Jennifer Gareis) degli ultimi sviluppi legati a Thomas (Matthew Atkinson) e di come stiano segnando la fine del suo matrimonio con Ridge. Wyatt (Darin Brooks), Bill (Don Diamont) e Justin (Aaron D. Spears) accolgono Liam (Scott Clifton) nel suo ritorno alla Spencer Publications.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ecco il Riassunto di cosa succede :diper la settimana dal 22 al 27 febbraio 2021 Puntata in onda Lunedì 22 febbraio 2021 Liam passa alla Forrester per dire a Thomas senza ...Leggi anche - >puntata 17 febbraio: scatta il bacio tra Ridge e Shauna Il Paradiso delle Signore,17 febbraio: Federico ci prova con Ludovica, ma... ...Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful e Tempesta d’amore di oggi Mercoledì 17 Febbraio. Bill cerca di far comprare ...Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 18 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Wyatt ha dei grossi dubbi su Sally soprattutto dopo che lei l'ha chiamato ...