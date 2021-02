Banca Carige, il calendario finanziario del 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2021.In linea con la politica dei dividendi, il management di Banca Carige delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Martedì 23/02/2021 CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 Mercoledì 10/03/2021 CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 Martedì 20/04/2021 Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del.In linea con la politica dei dividendi, il management didelibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. Martedì 23/02/CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 Mercoledì 10/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 Martedì 20/04/Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica ...

EquaCoin : La moneta bancaria è un Monopoli truccato dove il banco vince sempre... pretendendo pure di essere aiutato ! Occorr… - EquaCoin : Riuscirà Don Mario a salvare il Cartello Banchista dalla furia popolare ? - Carlo_A_Macc : RT @NoEvilHero: Mattarella nomina nuovo Premier Mario Draghi, un banchiere, e tutti gli italiani in piedi ad applaudire. Ma Monte Paschi di… - vittorio_poli : RT @NoEvilHero: Mattarella nomina nuovo Premier Mario Draghi, un banchiere, e tutti gli italiani in piedi ad applaudire. Ma Monte Paschi di… - SamaRosa70 : RT @NoEvilHero: Mattarella nomina nuovo Premier Mario Draghi, un banchiere, e tutti gli italiani in piedi ad applaudire. Ma Monte Paschi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Carige Banca Carige, il calendario finanziario del 2021

In linea con la politica dei dividendi, il management di Banca Carige delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell'anno. Martedì 23/02/...

Il sogno di Stefano: parte la seconda sottoscrizione

... PER I PRIVATI IBAN: IT42C0617549090000001141680 Banca Carige, intestato a Stefano Viola, Causale: raccolta fondi "Il sogno di Stefano". PER LE AZIENDE, ENTI, ASSOCIAZIONI IBAN: ...

Banca Carige, il calendario finanziario del 2021 Teleborsa Banca Carige, il calendario finanziario del 2021

(Teleborsa) – La Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di ...

Fondazione Crc fra investimenti e nomine

L’istituto di Palazzo Binelli ha comprato quote per 3 milioni di euro dalla Carige. La guerra del rinnovo del cda e del collegio dei revisori ...

In linea con la politica dei dividendi, il management didelibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell'anno. Martedì 23/02/...... PER I PRIVATI IBAN: IT42C0617549090000001141680, intestato a Stefano Viola, Causale: raccolta fondi "Il sogno di Stefano". PER LE AZIENDE, ENTI, ASSOCIAZIONI IBAN: ...(Teleborsa) – La Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di ...L’istituto di Palazzo Binelli ha comprato quote per 3 milioni di euro dalla Carige. La guerra del rinnovo del cda e del collegio dei revisori ...