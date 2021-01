Sci alpino | Maximilian Lahnsteiner vince il superG di Orcieres di Coppa Europa | indietro gli italiani

(Di giovedì 28 gennaio 2021)ha vinto iligante diMerlette 1850 (Francia) valevole per ladi scimaschile 2020-2021. L’austriaco ha chiuso la gara, resa difficile dalle condizioni meteo che hanno proposto una bassa visibilità, con il tempo di 1:04.12, precedendo lo svizzero Stefan Rogentin di 19 centesimi. Completa il podio l’austriaco Raphael Haaser con un distacco di 40 centesimi. Quarta posizione per il francese Cyprien Sarrazin a 45 centesimi, mentre in quinta troviamo il suo connazionale Roy Piccard a 48. Sesto lo svizzero Ralph Weber a 53 centesimi dalla vetta, che apre un filotto di elvetici. Settimo, infatti, è Lars Roesti a 82 centesimi, quindi ottavo Alexis Monney a un secondo esatto, infine è nono Nils Mani a 1.12. Chiude la ...

Tornano nel 2021 gli esami per assistenti di scuola di sci di fondo, alpino e snwoboard, e il termine per presentare le iscrizioni all'Area funzionale turismo della Provincia scade il 24 febbraio.