Salvini “No al Governo con tutti dentro” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “O c’e’ un Governo serio che si mette d’accordo su alcune cose e le fa, oppure al Governo con Zingaretti o Renzi non ho nulla da fare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Roma. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) “O c’e’ unserio che si mette d’accordo su alcune cose e le fa, oppure alcon Zingaretti o Renzi non ho nulla da fare”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, incontrando i giornalisti a Roma. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

