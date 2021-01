Jared Leto: ha perso l’Oscar vinto come miglior attore (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ uno degli attori della sua generazione probabilmente più apprezzati, noto soprattutto per la minuziosità con cui è solito valutare una sceneggiatura e, di conseguenza, accettare un ruolo. Nel 2014, il cantante/attore è stato premiato con l’Oscar al migliore attore non protagonista per la sua interpretazione di Rayon in Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée. Stiamo parlando di Jared Leto. Cosa è successo al suo Oscar? Jared Leto ha rivelato che il suo Oscar è scomparso da tre anni e non ha idea di dove sia. Ma è evidente che l’attore non è attaccato troppo al trofeo. Durante la sua apparizione virtuale a The Late Late Show con James Corden martedì, gli è stato chiesto del fatto che il suo Oscar è scomparso. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ uno degli attori della sua generazione probabilmente più apprezzati, noto soprattutto per la minuziosità con cui è solito valutare una sceneggiatura e, di conseguenza, accettare un ruolo. Nel 2014, il cantante/è stato premiato conalnon protagonista per la sua interpretazione di Rayon in Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée. Stiamo parlando di. Cosa è successo al suo Oscar?ha rivelato che il suo Oscar è scomparso da tre anni e non ha idea di dove sia. Ma è evidente che l’non è attaccato troppo al trofeo. Durante la sua apparizione virtuale a The Late Late Show con James Corden martedì, gli è stato chiesto del fatto che il suo Oscar è scomparso. ...

