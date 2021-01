Dalla Spagna alle tre Regioni e una Provincia italiane | ecco la mappa aggiornata delle zone rosso scuro in Ue

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna e laautonoma di Bolzano. Sono queste, come anticipato dal commissario europeo per la Giustizia Didier Reynders qualche giorno fa, le 4 areeche rientrano nella categoria “” nelladei contagi da Covid-19 pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc),al 28 gennaio. Il dark red indica le aree in cui il virus circola a livelli molto elevati, con il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni 100 mila abitanti. In base alla proposta presentataCommissione europea il 26 gennaio, in queste aree dell’Unione europea è altamente sconsigliato viaggiare. Oltre...