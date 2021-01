Volley femminile, Serie A1: Chieri rimonta Scandicci, vittoria al tie-break per il quarto posto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chieri ha sconfitto Scandicci per 3-2 (22-25; 25-27; 25-20; 25-19; 15-7) nel recupero dell’undicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le piemontesi si sono imposte in trasferta, riuscendo a completare una clamorosa rimonta dallo 0-2. Le ospiti hanno vinto uno scontro diretto per il quarto posto in classifica, infilando la quarta affermazione consecutiva e conservando il piazzamento con tre punti di vantaggio sulle toscane (ora sono a -8 dal terzo posto di Monza, ma le brianzole hanno disputato un incontro in più). Prestazione sopra le righe da parte di Rhamat Alhassan (20 punti, 9 muri), doppia cifra anche per Kertu Laak (16), Alessia Mazzaro (15, 5 muri) ed Elena Perinelli (15, 3 aces). A Scandicci non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-2 (22-25; 25-27; 25-20; 25-19; 15-7) nel recupero dell’undicesima giornata dellaA1 di. Le piemontesi si sono imposte in trasferta, riuscendo a completare una clamorosadallo 0-2. Le ospiti hanno vinto uno scontro diretto per ilin classifica, infilando la quarta affermazione consecutiva e conservando il piazzamento con tre punti di vantaggio sulle toscane (ora sono a -8 dal terzodi Monza, ma le brianzole hanno disputato un incontro in più). Prestazione sopra le righe da parte di Rhamat Alhassan (20 punti, 9 muri), doppia cifra anche per Kertu Laak (16), Alessia Mazzaro (15, 5 muri) ed Elena Perinelli (15, 3 aces). Anon ...

