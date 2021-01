Regolamento Juventus-Spal: cosa succede in caso di pareggio ai quarti di Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Juventus e Spal sono pronte a scendere in campo in occasione del match dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 27 gennaio con le due squadre a caccia del pass per la semifinale dove ad attendere la vincente c’è l’Inter, fresca di vittoria sul Milan. Ma cosa succede in caso di pareggio al novantesimo minuto? Nessun match di ritorno, è gara secca. Come spiega il Regolamento ufficiale, “risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021)sono pronte a scendere in campo in occasione del match deidi finale di2020/2021. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 27 gennaio con le due squadre a caccia del pass per la semifinale dove ad attendere la vincente c’è l’Inter, fresca di vittoria sul Milan. Maindial novantesimo minuto? Nessun match di ritorno, è gara secca. Come spiega ilufficiale, “risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore”. SportFace.

