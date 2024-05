Centrodestra Symphony hall

Symphony concerts and musicals at the Ljubljana Festival - symphony concerts and musicals at the Ljubljana Festival - The Congress Square will host the performances of selected soloists, accompanied by the symphony Orchestra, Big Band, and Youth Choir of Slovenian RTV under the direction of Patrik Greblo. There will ...

Il Volo, è partito il 25 aprile il World Tour in Giappone: le dichiarazioni del trio - Il Volo, è partito il 25 aprile il World Tour in Giappone: le dichiarazioni del trio - È partito il 25 aprile dal Giappone il World Tour de Il Volo, il trio italiano più famoso al mondo che è tornato a stupire i fan del ...

Il Volo conquista il Giappone con il World Tour: le immagini - Il Volo conquista il Giappone con il World Tour: le immagini - Accompagnati da un’orchestra di 54 elementi diretta da Marcello Rota, Il Volo ha conquistato il Giappone con la prima data svoltasi 25 aprile ...