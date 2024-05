Lo strano caso delle persone con demenza che ritrovano la lucidità poco prima di morire (e non si capisce perché) - Lo strano caso delle persone con demenza che ritrovano la lucidità poco prima di morire (e non si capisce perché) - Da decenni, medici e familiari sono testimoni di svariati casi in cui i pazienti con demenza diventano improvvisamente lucidi quando prossimi alla morte. Due ricercatori australiani hanno approfondito ...

Il Teatro delle Dieci raddoppia a Cherasco: due spettacoli nel week end - Il Teatro delle Dieci raddoppia a Cherasco: due spettacoli nel week end - Venerdì 10 maggio alle ore 21 il Teatro "G.Salomone" di Cherasco ospiterà: "La sedia del nonno", quinta serata della stagione primaverile "Teatro cibo per la mente", con la direzione artistica di Fulv ...

Il Teatro Salomone di Cherasco presenta “Teatro cibo per la mente” - Il Teatro Salomone di Cherasco presenta “Teatro cibo per la mente” - Il Teatro Salomone di Cherasco si prepara ad accogliere il pubblico per la quinta serata della sua stagione primaverile “Teatro cibo per la mente“, resa possibile anche grazie al prezioso contributo d ...