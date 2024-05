Gdf trova oltre 200 mila euro cash a casa di Spinelli

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La guardia di finanza ha sequestrato 220in contanti e valuta estera all'imprenditore Aldonell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Il denaro è una parte dei 570del sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni.

Scommesse , la schedina è stata davvero sprint : un venerdì sera da ricordare per un utente che ha centrato il colpo da oltre cinquemila euro . Ecco come ci è riuscito Immaginate di essere un venerdì sera a casa, magari annoiati dalla giornata oppure ...

LUCA RICHELDI, CHIESTO UN PATTEGGIAMENTO, OGGI LA DECISIONE DEL GIP - LUCA RICHELDI, CHIESTO UN PATTEGGIAMENTO, OGGI LA DECISIONE DEL GIP - La difesa del professionista ha chiesto un patteggiamento a 10 mesi e 20 giorni, da convertire in una pena pecuniaria di 49 mila euro. Il primario ha rigettato tutte le accuse e la richiesta dei suoi ...

L' arresto di Toti per corruzione scuote la Liguria. Schlein: "Si dimetta" - L' arresto di Toti per corruzione scuote la Liguria. Schlein: "Si dimetta" - E l'altro con una battuta: "ma anche l'Enel". E una volta deliberato il rinnovo trentennale della concessione, nel dicembre successivo, dal Gruppo, in due giorni, sarebbero partiti 4 bonifici da 10 ...

Small Cities 2024: tra i più gettonati Limone e Ponte di Legno tra i top 20 - Small Cities 2024: tra i più gettonati Limone e Ponte di Legno tra i top 20 - Al secondo posto un’altra località siciliana ossia San Vito Lo Capo mentre al terzo gradino del podio si piazza Portofino con circa 90 mila ricerche ... a notte costa in media rispettivamente ben 777 ...