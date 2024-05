Terorismo | domani celebrazione Giorno Memoria vittime al Senato presente Mattarella

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Ildella Repubblica ospiterà, giovedì 9 maggio, ladeldelladedicato alledel terrorismo e delle stragi di tale matrice, istituito con legge n. 56 del 4 maggio 2007. La cerimonia avrà inizio alle ore 11, quando faranno ingresso nell?Aula di Palazzo Madama il Presidente della Repubblica, Sergio, il presidente del, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. In Aula saranno presenti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Corte costituzionale, Augusto Barbera, i ministri degli Affari esteri, Antonio Tajani, dell?Interno, Matteo Piantedosi, e dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. L?esecuzione dell?Inno ...

