La promessa del nuoto italiano che guarda oltre i giochi di Parigi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - A 17 anni, Sara Curtis farà il suo debutto olimpico a: la nuova speranza delsta già dimostrando una maturità sorprendente, sia dentro che fuori dalla vasca. In un Paese guidato dal governo ultraconservatore di Giorgia Meloni, dove i calciatori sono regolarmente vittime di insulti razzisti negli stadi, Curtis, figlia di padree madre nigeriana, si ritiene fortunata. “Sono fortunata perché non mi sono mai trovata di fronte (a insulti razzisti), ma se dovessi incontrare qualcuno che mi vede come un problema, non farei nulla al riguardo”, ha detto all'agenzia francese AFP. “Se sial mio sport, non si può negare che non ci siano molti nuotatori di colore, ma non è una cosa che mi preoccupa”, ha continuato l'adolescente, che si allena a Savigliano, in Piemonte. ...