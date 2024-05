Stefano Masala scomparso - ecco tutta la storia | cosa è success - genito -i, ma -re, sor -lla, Gianluca Monni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 8 maggio 2024)o a? I fatti risalgono al 2015, ma solo lo scorso anno – 2023 – il Tribunale di Nuoro ha deciso di dichiararne la morte presunta. Marco, padre di, al Corriere ha riferito: «Forse non lo troverò mai, ma continuerò a cercarlo ogni giorno, finché mi rimarrà da vivere». Del ragazzo, purtroppo, da nove anni non si sa più nulla, ma per la sua sparizione – e presunta morte – sono stati accusati due “amici”. Questi sono accusati di ergastolo e condanna a 20 anni. È praticamente certo chesia stato bruciato vivo dai suoi aguzzini e il corpo,ivamente, sarebbe stato sotterrato, anche se è impossibile definire dove. La richiesta di morte presunta è stata fatta proprio dai familiari ...