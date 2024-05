Borsa | l' Europa conferma il rialzo - Wall Street attesa in calo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le Borse europee sino a metà seduta positive con l'eccezione di Milano che è fiacca e cede lo 0,2% mentre Leonardo (+4,75%) e Fineco (+2%) viaggiano controcorrente. La più tonica è Parigi che sale di quasi un punto percentuale. Francoforte guadagna lo 0,5% così come Londra. Madrid è a +0,6% ed Amsterdam a +0,2% L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è incon gli industriali in luce. I future susono negativi. Tra le commodity il prezzo del gas perde l'1,37% a 30,6 euro al megawattora.anche per il petrolio con il wti che cede lo 0,9% sotto i 78 dollari e il brent a -0,8% a 82,4 dollari. Sul fronte dei cambi, l'euro è poco mosso e scambia a 1,0750 dollari. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 133 punti mentre il rendimento del decennale italiano sale al ...