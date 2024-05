Arresti Liguria - Pancani a Ruotolo | Perché Schlein ha chiesto le dimissioni di Toti? Ma è una domanda vera? Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Ma èmente una?“. È la risposta che a Coffee break (La7) Sandro, giornalista e candidato alle europee nel Pd per la circoscrizione meridionale, dà dopo una lunga pausa di silenzio al conduttore Andreache gli chiede come mai la segretaria dem Ellyhaledel presidente della RegioneGiovanni, da ieri aglidomiciliari con l’accusa di corruzione. Immediate le risate degli altri ospiti in studio (Mariolina Sattanino, Claudio Borghi della Lega e Claudio Brachino) alla replica allibita del giornalista, il quale sul casonon fa sconti alla politica tour court, citando anche gli scandali che hanno coinvolto ...