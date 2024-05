(Di mercoledì 8 maggio 2024) MatsMvp in entrambe le sfide di semifinale di Champions Leagueil Psg. Ha messo la museruola a Kylian Mbappé e ritorna in finale con il Borussia dopo 11 anni.

Il capolavoro di Hummels contro il PSG: il gol non è la cosa più impressionante che ha fatto - Il capolavoro di hummels contro il PSG: il gol non è la cosa più impressionante che ha fatto - Mats hummels Mvp in entrambe le sfide di semifinale di Champions League contro il Psg. Ha messo la museruola a Kylian Mbappé e ritorna in finale con il Borussia dopo 11 anni. Wembley 2013-Wembley 2024 ...

Champions: la grande delusione del Psg, 'la fiamma si è spenta' - Champions: la grande delusione del Psg, 'la fiamma si è spenta' - Non c'è stato niente da fare: dati per favoriti, i parigini di proprietà qatarina hanno perso "senza vincere e senza segnare un gol" nella doppia sfida in semifinale contro il Borussia ...

Borussia Dortmund, vendetta social con il Psg: postata foto che riprende lo sfottò dei francesi - Borussia Dortmund, vendetta social con il Psg: postata foto che riprende lo sfottò dei francesi - Il Borussia Dortmund non dimentica e non tarda la vendetta social con il Psg: ripresa la foto sfottò dei francesi sull'esultanza di Haaland.